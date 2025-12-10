Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 10.12.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен

1312 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1323 06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

1333 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

1334 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

1345 13.11.2025 г. 11.12.2025 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

1348 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

1349 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

1356 17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

1360 05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

1361 05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ, ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

1375 26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно

1378 27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно

1381 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно

1383 01.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН основно

1387 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно

1388 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно

1395 10.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СЛИВЕН висше

1396 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

1397 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ТЕРМИСТ СЛИВЕН средно

1399 09.12.2025 г. 15.12.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЛИВЕН висше

1400 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1401 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН средно

