Община Сливен получава европейско финансиране от Програмата за развитие на селските райони

Няколко Местни инициативни групи /МИГ/, в които Община Сливен участва като партньор, са сред одобрените за европейско финансиране. Това става ясно от публикувания в ИСУН списък с проектните предложения, избрани в рамките на стратегията за местно развитие. В него попадат МИГ Стралджа - Сливен 2023, МИГ Тунджа - Сливен – Долината на Тунджа, МИГ Котел, Сливен и Върбица, МИГ Нова Загора – Сливен и МИГ Твърдица - Сливен - Долината на прасковите. За първи път всички села от община Сливен, която е най-голямата по територия община в България, ще имат възможност за финансиране на проекти от Програмата за развитие на селските райони. То се осъществява по линията на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, което се прилага от създадени Местни инициативни групи (МИГ).

„Отчитаме това като огромен успех за Сливен. Този резултат е плод на много усилия, труд и следване изпълнение на дадени обещания и политики от ръководството на общината. Така ще затвърдим още повече добрите си партньорства с другите общини, с които участваме в местните инициативни групи. Ще имаме възможност и да се фокусираме към подобряване на инфраструктурата в малките населени места и облагородяването им, да дадем нови възможности за финансиране на проекти на местния бизнес, земеделски производители, читалища, училища, детски градини“, коментира заместник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков.

Общо 97 местни инициативни групи в страната са получили одобрение по подхода ВОМР. В тях влизат 187 общини с население 2,5 млн. жители. През този програмен период обхватът на подхода ВОМР значително се разширява спрямо предходния, когато успешно бяха изпълнени 64 стратегии на местни инициативни групи, обхващащи 117 общини и 1,6 млн. жители.

Бюджетът сумарно възлиза на над 680 млн. лв. Общата стойност на финансираните стратегии за ВОМР възлиза на 684 020 609,49 лв. От тях 551 252 542,00 лв. са от СПРЗСР, 132 768 067,49 лв. - допълващо финансиране от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, програма „Развитие на човешки ресурси“, програма „Околна среда“ и програма „Образование“.

Предстои одобрените местни инициативни групи да бъдат поканени за сключване на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР за програмния период 2023-2027 г. Списъкът с одобрените МИГ, се съдържа на посочения линк: https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=ykzAxl67NrQsH%2FSALUqYGA%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D