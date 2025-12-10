10.12.2025 09:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 47 минути | 32

Община Котел реализира мащабна програма за модернизация на кметства и читалища в шест населени места, насочена към повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията за административни и културни услуги. Проектите се финансират чрез Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост.

В кметствата на Малко село и Пъдарево вече са приключили реконструкции, ремонти и са изградени инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници. Тези мерки намаляват разходите за електроенергия и отопление, подобряват работната среда и създават по-устойчиви условия за обслужване на местното население.

Обновяване тече и в читалищата в Градец и Пъдарево, а следващи по план са сградите в Тича и Мокрен. Енергоспестяващите решения ще осигурят по-добър микроклимат, по-ниски разходи и значително по-комфортна среда за културен живот и обществени дейности.

В Кипилово се изпълнява проект за енергийно обновяване на кметството, включващ модернизация на отоплителни, електрически и охладителни системи. Така сградата ще отговаря на съвременните стандарти за енергийна ефективност и ще предлага по-качествени административни услуги.

Община Котел продължава последователно да инвестира в модерна, устойчива инфраструктура в малките населени места. Реализираните проекти носят дългосрочни ползи – по-функционални обществени сгради, намалени разходи за поддръжка и по-високо качество на живот за жителите на селата в общината.