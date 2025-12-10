10.12.2025 09:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Безопасността на движението и редът в паркирането бяха основните теми на откритото заседание на Общинската комисия за безопасност на движението в Нова Загора. В срещата участваха комисар Димитър Кикьов – началник отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Сливен, гл. инспектор Стефан Динков – началник РУ „Полиция“ – Нова Загора, представители на РСПБЗН, Областно пътно управление, експерти и членове на комисията.

По-строги мерки за празниците

Кметът Галя Захариева настоя за засилен полицейски контрол в предстоящите празнични дни, като подчерта необходимостта от бързи и ефективни решения за реда и сигурността.

Общината е готова да инвестира в нови камери за контрол на скоростта. До лятото на 2026 г. камерата в с. Асеновец ще бъде монтирана.

Камери за скорост и приходи от глоби

След одобрение на новата наредба на МВР ще започнат процедурите за закупуване и поставяне на общински камери.

Половината от средствата от глоби по Закона за движение по пътищата остават в общината и ще се използват за подобряване на пътната инфраструктура и безопасността.

Комисар Кикьов даде пример с камерата на „Лукойл“:

над 3333 нарушения,

средна глоба – 75 лв.,

около 250 000 лв. годишни приходи.

Той подчерта, че по-важен е дисциплиниращият ефект – видимо повече водачи спазват правилата.

Анализ на пътната безопасност

Ще бъде направен подробен анализ на критичните точки в града. Ще се определят нови места за камери и ще се прецени къде е удачно да бъдат поставени изкуствени неравности. Експертите предупредиха, че прекомерното им използване не винаги води до желания ефект и могат да се приложат и други методи за ограничаване на скоростта.

Нови паркинги за жителите

Общината предвижда разширяване на зоните за паркиране:

откриване на нов паркинг зад пазара,

обособяване на пространство за паркиране зад блоковете на ул. „Градинска“.

Кметът Захариева призова за повече толерантност от полицията към жителите в районите на текущите ремонти, където временната организация на движението затруднява паркирането.