Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.12.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.12.2025 Г.

Сливен: Двама са задържани за кражба от търговски обект в сливенския квартал „Клуцохор“. Сигналът е получен на 9 декември за кражба на алкохолни напитки. След проведените незабавни издирвателни действия извършителите са установени. Те са на 24 години от същото населено място, криминално проявени и осъждани. Отведени са в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на строителни инструменти, оставени в автомобил „Форд Транзит“. Заявлението е получено на 9 декември. Превозното средство е оставено незакрючено в двора на фирма в индустриалната част на град Сливен. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 09.12.2025 г., в 11,28 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в селскостопанска пристройка към частен имот в новозагорското село Асеновец. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Нова Загора. Унищожени са покривна конструкция 100 кв. м., птици 50 бр., домашно имущество и други. Спасени са 2 сгради. Най вероятната причина е късо съединение в ел. инсталацията.