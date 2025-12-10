Д-р Симеон Табаков – летописецът на Сливен

10.12.2025 09:47 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На днешния ден, 10 декември, е роден патронът на Регионалния исторически музей - Сливен, д-р Симеон Табаков, в семейството на хаджи Киро Табака. Завършва гимназия с отличен успех и продължава образованието си в Юридическия факултет на Софийския университет, а след това изучава политически науки в Лондонския университет. В Брюксел защитава докторска титла по международно право на тема „Основа и извори на международното право“.

Дипломатическата му кариера преминава през Лондон, Рим, Цариград, Скопие, Берлин и Букурещ. През 1912 г. участва в Балканската война като военен кореспондент.

Д-р Табаков е автор на изключителния тритомен труд „Опит за история на град Сливен“, чиито издания излизат съответно през 1911 г. (първи), 1924 г. (втори) и 1927 г. (трети). Освен това създава стихосбирката „Младежки вълни“, „Природата и нейните рожби“, „Разбитият кораб“, „Май“ и други, като публикува и под различни псевдоними – д-р Сливенски, Гюрчешменски, Кушбунарец и др.

Неговият принос е безценен за културната и историческата памет на Сливен. Д-р Симеон Табаков събира, систематизира и публикува исторически факти и документи, съхранявайки миналото на града за бъдещите поколения. С усилията си като учен, дипломат и публицист, той се превръща в един от най-значимите летописци на Сливен.

Д-р Симеон Табаков почива на 18 юли 1918 година оставяйки след себе си богато наследство от трудове и архиви, които продължават да вдъхновяват историци и читатели.

Дияна Ранкова, уредник „Нова история“

в отдел „Нова и най-нова история“ към РИМ - Сливен