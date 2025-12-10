10.12.2025 10:17 , Людмила Калъпчиева

Най-важното за новите системи-на-чип:

• AMD EPYC Embedded™ 2005 серията предлага висока изчислителна плътност и енергийна ефективност в компактна форма.

• Поддържат PCIe® Gen5, бърза DDR5 памет, усъвършенстван отдалечен достъп и сигурност, за реализиране на надеждни инсталации с дълъг живот

• Оптимизирани за мрежи, сторидж и промишлани системи с 24/7 режим на работа и забележителна производителност на ват

Работните натоварвания, задвижвани от изкуствен интелект, трансформират изискванията за производителност и ефективност на вградените инфраструктурни системи. От мрежови комутатори, рутери и DPU подсистеми до съхранение в облака, аерокосмически и роботизирани приложения, днешните архитекти на вградени изчислителни системи трябва да осигурят по-висока изчислителна плътност, енергийна ефективност и удължен живот – в рамките на по-малки инсталации с ограничено потребление на енергия.

AMD отговаря на тези променящи се изисквания с въвеждането на процесорите AMD EPYC™ Embedded 2005 серия, осигуряващи висока производителност, енергийна ефективност и подобрена надеждност и сигурност в малък BGA (ball grid array) размер за мрежови, сторидж и индустриални инфраструктурни системи, изискващи 24/7 режим на работа.

Изключителна производителност и ефективност в компактен дизайн

Процесорите AMD EPYC Embedded 2005 осигуряват висока производителност на ват и I/O пропускателна способност в силно интегриран BGA корпус 40 мм × 40 мм, който е 2,4 пъти по-малък от сравнимите решения Intel Xeon 6500P-B1. BGA корпусът позволява на проектантите да оптимизират както производителността, така и системните разходи, като позволява по-висока плътност на I/O връзките, по-къси електрически пътища за повишена целостност на сигнала и превъзходно управление на температурата.

Задвижвана от доказаната архитектура „Zen 5“, серията разполага с до 16 x86 ядра и 64 MB споделен L3 кеш, заедно с конфигурируема топлинна мощност (TDP) в диапазона между 45 W и 75 W с прецизна настройка за различни топлинни и енергийни профили.

Процесорите EPYC Embedded 2005 осигуряват до 28% по-висока boost честота на процесора и 35% по-висока базова честота, при половината от TDP на сравнимия Intel Xeon 6503P-B2, което позволява превъзходна плътност на производителността и по-ниска обща системна цена.

Този баланс между изчислителни възможности и енергийна ефективност прави серията AMD EPYC Embedded 2005 идеална за ограничени мрежови, сторидж и индустриални системи, където всеки ват и милиметър е от значение.

Създадени за надеждност, сигурност и дълготрайност

Проектирани за 24/7 непрекъсната работа, процесорите AMD EPYC Embedded 2005 поддържат до 10 години непрекъсната работа там, където са инсталирани. Удължената дълготрайност на продукта и поддръжката включват също до 10 години поръчка на компоненти и техническа помощ, плюс 15 години поддръжка на софтуера, което помага за оптимизиране на стабилността на дизайна и дългосрочната възвръщаемост на инвестициите.

Разширените функции за надеждност, достъпност и обслужване (RAS) проактивно откриват, предотвратяват и коригират грешки, за да минимизират времето на престой и удължат живота на системата. Специфични за приложението функции, като поддръжка на Baseboard Management Controller (BMC), PCIe Hot Plug и multi-SPI ROM, подобряват гъвкавостта на дизайна за мрежови и сторидж среди.

Функциите за сигурност AMD Infinity Guard, включително AMD Secure Processor, AMD Platform Secure Boot и AMD Memory Guard, помагат за защита на целостта на данните и надеждността на системата в критично важни инсталации.

Високоскоростна свързаност и екосистема с отворен софтуер

Процесорите AMD EPYC Embedded 2005 осигуряват гъвкавост на модулния дизайн и изключителна I/O пропускателна способност с 28 линии PCIe Gen5. Инженерите могат да обединят до 16 PCIe линии, за да интегрират високоскоростни Ethernet мрежови карти, FPGA или мрежови ASIC. Поддръжката на DDR5 памет осигурява по-висока пропускателна способност на паметта и безпроблемен път на миграция, тъй като DDR4 започва края на своя жизнен цикъл.

Разработчиците също така се възползват от богата софтуерна среда с отворен код, включително поддръжка за Yocto, драйвери на ядрото и EDK II (Extended Development Kit), които опростяват интеграцията и ускоряват времето за пускане на пазара.

Създаване на вградена инфраструктура от следващо поколение

Тъй като ограничените мрежови, сторидж и индустриални натоварвания продължават да се развиват, процесорът AMD EPYC Embedded 2005 с мощни Zen 5 ядра, мащабируеми входно-изходни операции, стабилна сигурност и дълготрайност, осигурява производителността, енергийната ефективност и дългосрочната надеждност, необходими за свързани системи от следващо поколение, задвижвани от изкуствен интелект.