10.12.2025 10:25 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Излъчване: ПГ по Механотехника | България | преди около 1 час | 39

ПГ по механотехника гр. Сливен бе домакин на кампанията „Аз и моите родители – отговорни на пътя“

На 8 декември в ПГ по механотехника се проведе обучение в рамките на националната кампания „Аз и моите родители – отговорни на пътя“, организирана от Министерството на образованието и науката. Инициативата се осъществява със съдействието на СК „АВТОЦАР РЕЙСИНГ“ и г-н Илия Царски – един от най-титулуваните български автомобилни състезатели и шампион на България за 2023 г. в Националния шампионат – затворен маршрут.

Ученици от XI и XII клас участваха в интерактивно обучение, включващо теоретична и демонстрационна част. Темите засегнаха отговорното управление на МПС, спазването на правилата за движение, рисковете при несъобразена скорост и опасностите от управление под въздействието на алкохол и наркотични вещества. Включени бяха и актуални въпроси, свързани с безопасното използване на електрически тротинетки.

Инициативата е част от национален пътуващ семинар, който обхваща общо пет области в страната и цели да повиши пътната култура и безопасно поведение на младите хора.