Община Сливен има готовност да започне ремонти на покрива на Централния кооперативен пазар и на дъждоприемните решетки по Главната улица. Заради предстоящите празници ръководството взе решение дейностите да стартират след Нова година. Очаква се голям поток от хора и разполагането на технически средства и присъствието на ремонтните екипи ще създадат допълнително натоварване, запрашаване и неудобство на граждани и търговци. По Главната улица ще бъде разположен Коледен базар, а по традиция на Централния кооперативен пазар през почивните и празнични дни има много клиенти.

Общината в момента работи и по други преходни обекти. До седмица ще преустанови дейностите по тях, за да ги продължи веднага след празничните почивни дни.