Областният управител Чавдар Божурски се срещна с ръководството на EVN

10.12.2025 12:52

Област Сливен | България

Областният управител Чавдар Божурски се срещна с Калина Трифонова, зам.-председател на ЕVN България, и Здравко Братоев, зам.-председател на ЕVN ЕР Юг. Разговорът се проведе днес (10 декември) в Областна администрация Сливен. Срещите са периодични и имат за цел още по-добра координация при решаване на възникнали ситуации. Сред акцентите бе подготовката за предстоящия зимен сезон.

Представителите на енергоразпределителното дружество информираха Чавдар Божурски за влязлата в сила от 1 октомври нова регионална организация. На мястото на двата клиентски енергийни центъра /КЕЦ/ в област Сливен вече функционира един Мрежови регион. Запазени са структурите и екипите в Сливен и Нова Загора, а промяната няма да се отрази на абонатите на дружеството. Предвижда се реализация на проект, при който всеки електромонтьор ще обслужва зоната, в която живее. Очакванията са това да доведе до по-бързо отстраняване на аварии и повреди.

Продължава дигитализацията при процесите за обслужване на клиенти. Почти всички услуги вече са достъпни в онлайн портала на фирмата. Сигналите за липса на захранване отскоро се приемат от робот-агент, което премахва продължителното изчакване на телефона и води до по-бърза обратна връзка.

Чавдар Божурски беше запознат и с готовността за работа при зимни условия. Особено внимание е обърнато на населените места в планинската част на област Сливен. Представителите на EVN информираха, че обезпечението с техника, включително и високопланинска, е на 100 процента.

Областният управител Чавдар Божурски постави въпроса за възможността за съдействие от дружеството в случай на възникнала извънредна ситуации през зимата. Гостите увериха, че от тяхна страна може да бъде оказана помощ при необходимост.

Инвестиционната програма на EVN за област Сливен за 2025 г. е в размер на 13,4 млн. лева. Тя включва над 50 километра нови електропроводи и 23 нови трафопоста. От 2005 г. досега инвестициите в област Сливен са в размер на 142,5 милиона. Като част от социалната програма на фирмата е възстановена фасадата с лика на Хаджи Димитър на блока на булевард „Цар Симеон“ в Сливен.

Чавдар Божурски изтъкна успешната съвместна работа с представителите на EVN и добрата комуникация с ръководството на дружеството в Сливен. Областният управител изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи и в бъдеще.