Рекорден брой участници в IV спортен турнир за учители

Рекорден брой участници се включват в Четвъртия спортен турнир за учители. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за поредна година, с подкрепата на Община Сливен, организират спортния форум в града. В четвъртото издание се включват 109 преподаватели от 16 училища в общината. Това са ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Д-р Иван Селимински“ СУ „П.К. Яворов“ ОУ „Юрий Гагарин“ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ СУ „Йордан Йовков“, СУ „Константин Константинов“ ОУ „Елисавета Багряна“ ППМГ „Добри Чинтулов“ ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ ПГТО „Добри Желязков“ ПГ по механотехника, Спортно училище „Димитър Рохов“ ЦПЛР – Детски комплекс, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - с. Тополчане, ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Блатец. Те са разпределени в 22 отбора – 10 по волейбол, 4 по стрийтбол, 5 по тенис на маса и 3 отбора по футбол.

Турнирът започва на 12 декември, петък. Спортните срещи по стрийтбол и тенис на маса ще се играят в зала „Васил Левски“. Домакин на двубоите по футбол ще бъде ОУ „Братя Миладинови“, а на волейболните надпревари – ОУ „Елисавета Багряна“. От местната комисия срещу противообществените прояви благодарят на домакините за любезното съдействие и отзивчивост.

От 2023 т. турнирът се провежда ежегодно и привлича все повече сливенски преподаватели, които са любители на спорта. Тяхното желание е да дават на учениците добър пример за активен начин на живот, далеч от екраните на телефоните и други електронни устройства, както и за феър плей.

Финалните срещи ще се играят на 13 декември, събота, когато е планирано и награждаването на участниците.