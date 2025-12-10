10.12.2025 14:48 , Връзки с обществеността

Община Сливен получи престижния сертификат „CAF организация“ след успешно преминал процес на повторно прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) – европейски модел за управление на качеството в публичния сектор. Сертификатът беше връчен официално от изпълнителния директор на Института по публична администрация (ИПА) Павел Иванов на Камен Костов - заместник-кмет на община Сливен.

Сертификатът беше връчен след извършена външна оценка, доказваща устойчиво подобрение в управлението, предоставянето на административни услуги и ангажираността към гражданите и служителите. Повторното прилагане на CAF показва, че общината не само е запазила високите стандарти, постигнати при първоначалното внедряване, но и е надградила своите процеси чрез конкретни мерки за модернизация, прозрачност и ефективност. Наградата е в знак на признание на усилията на ръководството и служителите за внедряване на модела, съобразно добрите практики и изискванията на Закона за администрацията за цялостно управление на качеството и непрекъснато усъвършенстване.

Кметът на Община Сливен изрази благодарност към целия екип, ангажиран с процеса: „Получаването на сертификата „CAF организация“ за втори път е признание за нашата последователна работа и стремеж да предоставяме все по-качествени услуги на гражданите. Това е доказателство, че се развиваме в правилната посока и че прилагането на модела CAF е реален инструмент за подобрение, а не просто формална процедура.“

Сертификатът „CAF организация“ е валиден две години и поставя общината сред водещите публични институции в България, ангажирани с ефективност, прозрачност и ориентация към гражданите.