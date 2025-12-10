10.12.2025 15:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 72

Ръководството и всички служители в Областна дирекция на МВР - Сливен изказват съболезнования на семейството и близките на своя дългогодишен колега Слави Драганов Славов, който на 9 декември ни напусна завинаги.

През всички 31 години в служба на закона Слави Славов е работил с професионализъм и пълна отдаденост в името на доброто и сигурността на своите съграждани. Загубихме един достоен и добър човек, колега и приятел!

Благодарим на всички, които се отзоваха на призива за помощ и получихме подкрепа за лечението на нашия колега и заедно го подкрепихме в борбата му за живот!

Благодарим Ви сърдечно!

Почивай в мир, Слави! Ще останеш завинаги в сърцата ни!

Поклонението ще се състои на 11 декември от 09,00 часа в пенсионерския клуб на село Панаретовци, погребението е обявено за 14,00 часа на гробищния парк в селото.