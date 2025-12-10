УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЕНА МОБИЛНОСТ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ В МАДРИД

10.12.2025 18:05 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 43

В периода 01.12.2025 – 07.12.2025 г. екип от учители от нашето училище реализира успешно международна мобилност в рамките на проект Еразъм+, посветен на развитието на приобщаващо образование, активно гражданство и компетентности на учениците от XXI век. Обученията се проведоха от специалисти към European Integration & Training Centre Alpha, гр. Мадрид, Испания като включваха два специализирани курса:

"Inclusion and active citizenship in the primary school classroom"и

"The 21st century student – open-minded, tolerant and active citizen of future Europe".

Програмата на мобилността комбинираше интензивни обучителни модули, практически занятия и обмен на професионален опит с колеги от различни европейски държави. Участниците преминаха през поредица от обучения, насочени към:

прилагане на методи за инклузивно образование в начален етап;

използване на неформални образователни подходи и инструменти за групова работа;

изграждане на умения у учениците за изразяване на мнение, уважение към различието, разпознаване на права и отговорности;

работа по теми като културно многообразие, етническа принадлежност, буллинг, стереотипи и социално приобщаване;

развитие на активно гражданство – опазване на околната среда, участие в училищни кампании, защита на животните, правила и законност.

Обучителните дни преминаваха през практически сесии, симулации и ролеви игри, в които учителите заставаха „в обувките на учениците“, за да усетят ефекта от различните педагогически стратегии. Всеки ден завършваше с анализ чрез NFE инструменти и самооценка на придобитите знания.

Ключов акцент в програмата беше и посещението на IES Malala Yousafzai в Мадрид, където участниците наблюдаваха учебни часове, разгледаха училищната инфраструктура и обмениха опит с испански преподаватели относно практики за превенция на насилието, гражданско образование и подкрепа за ученици с различни потребности.

Мобилността включваше и културни дейности – обиколка на историческия център на Мадрид и обучение на терен в Сеговия, посветено на културното разнообразие и европейското наследство.

В края на курса учителите получиха Europass Mobility Certificate, удостоверяващ придобитите компетентности.

Мобилността допринесе за професионалното развитие на участниците и разшири капацитета на училището за работа в мултикултурна среда, превенция на агресията, развитие на граждански умения и приобщаващо образование. Натрупаният опит ще бъде внедрен чрез нови методи, училищни инициативи и обучения за педагогическия състав.