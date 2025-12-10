Сливен, кратки вечерни новини, 10.12.2025 г., сряда

10.12.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В Психологическо студио „KatrInside“ се проведе последната за 2025 година среща по проект „Промяна към човечност“, Групова работа „Виждам те“.

Пред сградата на Община Сливен се проведе протест, организиран от местната структура на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Община Сливен беше отличена със сертификат „CAF организация“ след успешно повторно прилагане на европейския модел за управление на качеството в публичния сектор – Общата рамка за оценка (CAF).

След Нова година в Сливен ще започнат ремонтите на покрива на Централния кооперативен пазар и на дъждоприемните решетки по Главната улица.

Община Сливен е сред одобрените за европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони, след като няколко Местни инициативни групи (МИГ), в които тя участва, получиха положителна оценка.

В Сливен беше проведена лекция за студенти на тема „Противодействие на трафика на хора и превенция на рискови поведения при деца и младежи“.

В Четвъртия спортен турнир за учители в Сливен тази година се включва рекорден брой участници - състезанието започва на 12 декември.