Коледна магия завладя сцената на зала „Сливен“. Екипът и потребителите от дневните центрове в кв. „Клуцохор“ и от „Св. Стилиян Детепазител“, подготвиха празничен концерт, който изпълни публиката в залата с неподправена и незабравима емоция.

Коледното тържество уважи и заместник-кметът Пепа Чиликова. Тя поздрави всички с настъпващите празнични дни. Зам.-кметът отбеляза, че празничната вечер дава възможност на присъстващите да се докоснат до всеотдайността, с която работят екипите от специалисти в центровете. От името на кмета Стефан Радев Чиликова връчи поздравителен адрес на директора на социалните центрове Величка Авджиева. В него градоначалникът използва приятния повод да поздрави организаторите и участниците на събитието, което е специален момент за всички, защото им дава възможност да споделят радостта и топлината на празника. „Благодаря ви за отдадеността и труда! Вашите усилия, вдъхновение и упоритост са сърцето и душата на днешното празнично събитие. Благодаря на екипите на социалните центрове за тяхната всеотдайност и грижа! Вашата работа е безценна и вие сте герои за нашето общество. Щастлив съм, че с общи усилия успяваме да предоставим подкрепа и грижа, както и топла и уютна атмосфера за хората, които имат най-голяма нужда от нея“, пише в поздравлението си кметът.

От сцената на залата сърдечни благодарности отправи директорът на социалните центрове Величка Авджиева. Тя приветства своите колеги, всички партньори, дарители и родители за извървения път през годината. Тя подчерта, че се гордее със своите колеги, отдали сърцата си в работата с децата.

„В навечерието на Коледните и новогодишни празници, бих искала да ви пожелая стремеж към нещо истинско, красиво. Стремеж към най-важното – да бъдете за някого пример, смисъл, да бъдете утеха, вяра и надежда. За Коледа ви пожелавам да бъдете причина за радост и нечия широка усмивка! Това ще ви крепи и през следващата глава от романа живот. Бъдете необикновени!“, пожела директорът.

Сред официалните гости на концертната вечер бяха председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, президентът на Българската федерация по борба и една от спортните гордости на страната – Станка Златева, представители на институции в Сливен.

Празничната вечер продължи с песни, стихове, танци, пресъздаване на коледни обичаи, в които потребителите вложиха душа и сърце. Голямата изненада на вечерта бе появата на Дядо Коледа, който бе придружен от своя верен и симпатичен асистент – Снежанка.

В концертната вечер своя поздрав към всички отправиха Детски танцов състав „Мераклийчета“.