11.12.2025 08:49 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 58

Маркирането на участъка: източната част на бул. Христо Ботев между кръговото кръстовище на Розова градина и ул. Драгоман е завършено. С началото на новата 2026 г. ще започне таксуването в района. Право на паркиране в района имат МПС с допустима максимална маса 2,5 тона и автобуси до 12 пътнически места. Цената за паркиране 1,00 лв. /0,51€/ на час.

- Право на преференциално паркиране на МПС в този район, попадат гражданите отговарящи на следните изисквания:

Лицата да са с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота попадащ в зоната;

Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;

Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;

Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС.

Цената за този вид абонамент е:

За първи автомобил: за един месец - 10,00 лв./5,11€/; за една година - 70,00 лв. /35,79€/;

За втори автомобил: за един месец - 20,00 лв.;/10.23€/ за една година - 140,00 лв. /71,58€/;

За трети и всеки следващ автомобил: за един месец - 30,00 лв./15.34€/; за една година - 210,00 лв. /107,37€/.

За собствениците на търговски обекти и лица упражняващи търговска дейност са предвидени следните абонаменти:

- Абонамент с карта за ЦЯЛАТА зона е предназначен за всички лица, упражняващи търговска дейност в собствен или нает имот.

Цена за този вид абонамент за месец е 80,00 лв./40,90€/, при предплащане за 6 м. има предвидена отстъпка в размер на 5% а при предплащане за една година отстъпката е в размер на 10%.

- Служебен абонамент със специално обозначено място. Достъпа до това място се определя от ползвателя.

Цена за този вид абонамент за месец е 100,00 лв./51,13€/, при предплащане за 6 м. също има предвидена отстъпка в размер на 5% а при предплащане за една година отстъпката е в размер на 10%.

Заявления за абонаменти се приемат на гише в Община Сливен, или в базата на ОП Градска мобилност – наказателен паркинг на бул. Бургаско шосе 8. Тел за справки 044/663096 или 1344.