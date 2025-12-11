Шивачево запалва коледните светлини на 12 декември

11.12.2025 09:31 , Людмила Калъпчиева

На 12 декември 2025 г. (петък) от 17:00 часа град Шивачево ще засияе в празничен блясък!

Тогава ще бъдат тържествено запалени коледните светлини, които ще внесат настроение, топлина и надежда в зимната атмосфера на града.

В тези студени дни всички имаме нужда от светлина — такава, която не просто блести, а стопля сърцата. Искрата на коледното дърво ще бъде символ на доброта, единство и добри дела.

Жителите и гостите на Шивачево са поканени да споделят този вълшебен момент и да се потопят в коледната магия.