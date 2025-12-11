Котел посрещна писателката Ивелина Радионова в топла литературна вечер

11.12.2025 09:37 , Людмила Калъпчиева

Вчера в малката зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ в Котел се проведе трогателна и вдъхновяваща среща с писателката Ивелина Радионова – автор, чието творчество пази българските корени и силата на родното слово. Сред уютната атмосфера публиката се докосна до книги като „Алтъна“, „Обич“, „Приключенията на Ардин“ и други произведения, пропити с памет, духовност и човешка дълбочина.

Историите на Радионова, разказани с топлина и майсторство, събраха десетки почитатели на българската литература и превърнаха вечерта в истински празник на словото.

Литературното пътешествие продължава и днес – писателката ще гостува в Основно училище „Кап. Петър Пармаков“ в Градец. Там учениците ще имат възможност да се срещнат отблизо с един съвременен български автор, да чуят нейните истории и да открият вдъхновение за собствените си мечти и творчески пориви.

Срещите с Ивелина Радионова доказват, че българското слово продължава да вълнува, да обединява и да създава мостове между поколенията.