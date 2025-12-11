Котел запали коледните светлини и даде старт на празничния сезон

11.12.2025 09:54 , Людмила Калъпчиева

С много настроение, усмивки и празнична магия на площад „Възраждане“ в Котел бяха тържествено запалени светлините на коледната елха. Събитието събра десетки жители и гости, които заедно посрещнаха началото на най-топлия и обичан период от годината – Коледните и Новогодишните празници.

Кметът на Община Котел, Коста Каранашев, поздрави присъстващите с искрени пожелания за здраве, благополучие и светли дни. Той отправи и покана към всички жители да се включат в десетото издание на празника „Коледа с приятели“, който ще се проведе на 18 декември от 17:00 часа на градския площад. Заедно с най-малките участници кметът даде символичния старт на празничното осветление, което мигновено преобрази площада в бляскава зимна приказка.

Допълнителна магия създадоха и празничните мултимедийни прожекции, озарили фасадата на общинската администрация. Джуджета, елхи, Дядо Коледа и Снежанка – част от седем тематични визуализации – внесоха още повече настроение и коледно очарование в празничната вечер.

На сцената се представиха талантливите деца от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Котел: вокална група „Цветна дъга“, кръжокът по художествено слово, туристическа анимация, литературният кръжок „Приказен свят“, фолклорна група „Котленче“, както и младите изпълнители от поп джаз формация „Пеещи звънчета“. Техните изпълнения заредиха публиката с емоция, радост и празничен дух.

По-рано през деня децата от творческо обединение „Дарования“ при НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ и Общинска библиотека „Петър Матеев“ раздадоха ръчно изработени коледни картички – плод на два месеца творчество и вдъхновение. Традиционно 140 от тях ще бъдат предоставени на служителите на „Домашен социален патронаж“, които ще ги поднесат на потребителите заедно с храната в дните преди Коледа – малък жест, който носи голяма топлина.

Котел вече сияе в празнични светлини и настроение, а очакването за предстоящите празници изпълва града с уют, надежда и общностен дух.