Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.12.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.12.2025 Г.

Сливен: На 10 декември, около 07,25 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е постъпил сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал на пешеходна пътека, на бул. „Ст. Стамболов“ в района на кв. „Дружба“. По първоначални данни жена на 44 години, водач на лек автомобил „Хонда Джаз“, е ударила 43-годишна пешеходка, която е откарана в болнично заведение без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол и упойващи вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.