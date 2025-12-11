Сливен, кратки вечерни новини, 11.12.2025 г., четвъртък

11.12.2025 15:49 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 0

Областният управител Чавдар Божурски се срещна с Калина Трифонова и Здравко Братоев от ръководството на EVN, за да обсъдят координацията при възникнали ситуации и подготовката за зимния сезон.

Коледната сцена в зала „Сливен“ оживя с вълшебството, сътворено от децата и младежите от дневните центрове в кв. „Клуцохор“ и „Св. Стилиян Детепазител“.

Маркирането на източната част на бул. „Христо Ботев“ – между кръговото на Розова градина и ул. „Драгоман“ – е приключило и от началото на 2026 г. в този участък ще започне платено паркиране.

Областната дирекция на МВР в Сливен загуби свой достоен служител, колега и приятел - н а 9 декември този свят завинаги е напуснал Слави Драганов Славов.

Област Сливен отчита 2 160 активни семейни предприятия през 2024 г., което е с 12 по-малко спрямо предходната година, или спад от 0.6%.

Специалисти от МБАЛ-Сливен, част от структурата на Военномедицинска академия (ВМА), въведоха лапароскопската хирургия като постоянна практика в болницата.

Медицински сестри от областната болница в Сливен се включиха в протеста в подкрепа на колегите си от цялата страна с искане за достойно заплащане на труда им.