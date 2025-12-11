Общинският съвет в Сливен подкрепи финансовия стимул за новородено или осиновено дете

11.12.2025 13:38 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

На редовна сесия днес местният парламент в Сливен единодушно прие изцяло нова наредба. Тя е относно условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на общината. Предлаганият размер на финансовия стимул варира от 200 до 4 хил. лв., в зависимост от поредността на роденото или осиновено дете в семейството, както и от образователната степен на родителите. Новият нормативен акт предвижда като задължителни условия родителите да пребивават постоянно в общината, да имат завършено поне средно образование и да полагат адекватни грижи за своите деца.

Друга точка от дневния ред бе приемането на етичен кодекс на общинските съветници, който да бъде включен в правилника им за работа. Това се налага заради промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Част от тях предвиждат дейността на общинските съветници да бъде по-обществено достъпна, по-публична и по-отчетна.

С решение на местния парламент бе изменена и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Причина за това е извършената оптимизация на структурата на общинската администрация.

Заради въвеждането на Закона за еврото общинските съветници днес гласуваха изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. Промяната касае сумите, които предстои да бъдат превалутирани от левове в евро.

Една допълнителна точка бе гласувана в рамките на сесията. Тя бе свързана с промяна в Наредбата за условията, критериите и реда за финансиране и подпомагане на спортни клубове. По думите на кмета Стефан Радев в изменението се предлага корекция в един от критериите за финансова помощ от Общината. Досега едно от условията за кандидатстване за финансиране бе спортните клубове да са развивали активна дейност минимум три години. С гласуваната промяна, то бе намалено на две години. Другите промени са относно завишените изисквания към клубовете за отчетността на разходвани общински средства и показателите, определящи точкуването на отделните клубове за това как да получават финансирането.

И на тази сесия бе гласувана актуализация на бюджета. Тя е по линия на финансовата рамка на Програмата за саниране, която в момента се изпълнява в различни райони на Сливен.

Местният парламент гласува още програмата за развитие на читалищата за 2026 г. Бе дадено съгласие Общината да кандидатства с проект по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата касае закупуване на електрически превозни средства, включително, свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги.

На днешната сесия всичките 47 точки бяха гласувани и приети. Тя се проведе в зала „Май“ и бе излъчвана на живо.

Подробни материали по дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite