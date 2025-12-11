11.12.2025 14:00 , Людмила Калъпчиева

Над 100 автомобили и лица са проверени по време на специализирана операция по пътна безопасност, проведена днес на път I-6 в района на община Твърдица. Полицейски екипи от сектор „Пътна полиция”-Сливен са извършили проверки по метода на широкообхватния контрол. Операцията е с цел установяване и санкциониране на нарушения, влияещи пряко на пътния травматизъм.

В рамките на 2 часа, от 10,00 до 12,00 часа, са проверени 112 автомобили и 128 лица. Полицейските служители са установили водач, който е управлявал с концентрация на алкохол 0,65 промила. Два автомобила със сериозни технически неизправности са спрени от движение - износени гуми, корозия на купето и липса на шумозаглушителни елементи. Иззета е шофьорската книжка на български гражданин, който управлява лек автомобил с чужда регистрация без задължителна застраховка Гражданска отговорност. Санкционирани са двама водачи за неправилно изпреварване, които са си позволили да извършат нарушение пред полицейските екипи. Констатирани са и други нарушения като неизползване на обезопасителни колани, нередовни документи, светлини, липса на оборудване и други. По време на проверките са връчвани ел.фишове и наказателни постановления.