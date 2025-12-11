В Сливен се въвежда задължителна регистрация и номера за тротинетки

11.12.2025 15:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен да извършва регистрация на електрическите превозни средства. Това реши на извънредно заседание Общинският съвет в Сливен. Точката бе единствена в дневния ред и касае промяна в Наредбата за обществения ред. Причината е изменение в Закона за движение по пътищата, което задължава общините в страната да извършват регистрация на индивидуалните електрически превозни средства – така наречените „тротинетки“.

Пред журналисти кметът Стефан Радев коментира, че обявеният законов срок, в който местните администрации са задължени да изменят Наредбите за обществения ред, изтича в началото на януари 2026 г. Това по думите му е наложило днешното извънредно заседание. Той обясни, че се предвижда регистрацията да се извършва на място в Общината. След подаване на заявление от страна на собственика, ще му бъде издаван стикер. Процедурата ще бъде еднократна, както при автомобилите. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация и стикер с регистрационен номер. Стикерът трябва да се постави на видно място на тротинетката, върху вертикалната тръба, свързваща кормилото с платформата.

Подробности за измененията в Наредбата се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/F1CF865F47349D178CE4CA907022ED9C