11.12.2025 15:34 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 30 минути | 13

Областният управител Чавдар Божурски бе награден с юбилеен медал „80 години Технически университет - София“ и грамота. Отличието е за изключителен принос към развитието и утвърждаването на висшето учебно заведение. То бе връчено от проф. Иван Кралов, ректор на университета в периода 2019-2025 година.

От името на областния управител Чавдар Божурски медалът бе приет от неговия заместник Фатме Мустафова. Това стана по време на церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2025 на „Факултет и Колеж - Сливен“. Тържеството се проведе днес (11 декември) в Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен.

Чавдар Божурски изпрати поздравителен адрес до завършващите студенти, преподавателите, родителите и близките. Той бе поднесен от заместник областния управител Фатме Мустафова на доц. Ваньо Иванов, ръководител на „Факултет и Колеж - Сливен“.

В приветствието се казва: Скъпи студенти, днес вие получавате дипломи, които са признати навсякъде по света. Това е възможност, от която трябва да се възползвате по най-добрия начин, за да достигате целите и преследвате мечтите си. Надграждайте своите знания и умения и не преставайте да се учите и развивате. Съхранете връзките с вашата Алма матер и се възползвайте от възможностите да повишавате квалификацията си.

Уважаеми преподаватели, дипломите и резултатите на студентите са висока оценка за вашата работа. Продължавайте да обучавате младите хора със същото постоянство и отдаденост на науката.

Уважаеми родители, вие днес също имате основание за гордост. Уверявам ви, че сте направили най-добрата инвестиция за своите деца – тази в знанието и образованието. Бъдете уверени, че тя ще им се отплати многократно.

Пожелавам успешна реализация на абсолвентите и здраве и много успехи на всички!“

Сред гостите на днешната церемония бяха още кметът на Община Сливен Стефан Радев, заместник-кметът Пепа Чиликова, представители на ръководството на ТУ-София, на образователни институции и на бизнеса, родители и близки на дипломантите.