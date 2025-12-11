11.12.2025 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Липсата на приет държавен бюджет няма да улесни по принцип ситуацията. Такива опасения изрази кметът Стефан Радев в отговор на журналистически въпрос за динамичната обстановка в страната, свързана с проекта за националния бюджет.

„Общинският бюджет е функция от националния. Неговото закъснение означава закъснение с изпълнението на капиталовата програма за следващата година, както беше и през настоящата 2025 г. Отделно държавният бюджет осигурява плащане за много общински проекти, включително и тези, които се изпълняват в момента“, отчете кметът. За пример той даде редица проекти, сред които за обновяване на осветлението по основните булеварди в града, за бившия военен стадион, за физкултурните салони в ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗE „Захарий Стоянов“. За изпълнението им бе договорено финансиране от държавния бюджет.

„За тях не сме получили все още никакви средства, с изключение на една сума за физкултурните салони. За другите обекти, които изброих, не сме получили финансиране, респективно, не сме платили и на изпълнителите. Рискът да има затруднения по тази линия е свързан с въпроса каква ще бъде съдбата на бюджета за следващата година“, на мнение е Радев.