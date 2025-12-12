Открит бе Коледен базар в Нова Загора

12.12.2025 09:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 47

„Тази вечер сме тук всички заедно, за да оставим духа на празника да ни свързва и вдъхновява“ – с тези трогателни думи, дни преди най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бе открит Коледният базар в Нова Загора. Инициативата е организирана от НЧ „Напредък – 2001“, с подкрепата на Община Нова Загора, и е разположена на площадката зад Художествена галерия „Руси Карабиберов“.

Официалният старт на събитието бе даден на 10 декември от кмета Галя Захариева, която отправи топло послание към всички присъстващи в студената вечер:

„Пожелавам с този хубав заряд да започнат всички коледни празници. Нека имаме повече време за близките си и да споделяме красота – за себе си, за човека до нас, за приятелите. Всеки ден можем да творим своето малко чудо и да бъдем по-добри, по-човечни и по-сплотени, защото това, което ни обединява, е много повече от онова, което ни разделя. Пожелавам Ви светли празници! Убедена съм, че всеки ще намери спокойствие и добро настроение на Коледния базар. Благодаря на НЧ „Напредък – 2001“ за всичко, което правят за града. Бъдете здрави и изпълнени с коледно настроение!“

Председателят на читалището Желязко Милев също поздрави гостите и благодари на кмета Захариева за подкрепата, оказана както при миналогодишното първо издание, така и сега. Той подчерта, че по-голямата част от изделията на базара са ръчно изработени от членовете на читалището и от жители на града, което придава на събитието особена топлота и чар.

Празничната програма продължи с изпълнения на ФГ „Неранза“ към НЧ „Напредък – 2001“ и ТК „Купонджии“, които внесоха много настроение. Най-развълнувани бяха децата – те посрещнаха поруменелия Дядо Коледа, който пристигна атрактивно на мотор, придружен от красивата Снежанка. Белобрадият старец изслуша желанията на всяко дете и запечата момента със снимка за спомен.

Коледният базар ще бъде отворен до 21 декември, всеки ден от 10:00 до 18:30 ч. Гостите могат да се насладят на вкусна скара, домашен пелин, коледни сладки и разнообразни ръчни изделия, а всяка вечер на сцената ще има културна програма с участието на самодейци и деца от НЧ „Напредък – 2001“.