12.12.2025 10:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 48

От 8 декември 2025 г. Нова Загора отново се превръща в място, където доброто намира своя дом. Пред Спортна зала „Младост“ оживя пъстър благотворителен коледен базар, създаден с мисия и много сърце. Инициативата се реализира от Център за обществена подкрепа – Нова Загора, с подкрепата на Община Нова Загора.

Всеки ден до 17 декември, в часовете от 10:00 до 17:00 ч., жителите и гостите на града могат да се насладят на ръчно изработени празнични изделия, създадени с внимание, топлина и искрено желание да се помогне. Зад всеки красив предмет стои трудът и отдадеността на екипа на ЦОП, неговите потребители и техните съмишленици, които с ентусиазъм подкрепят тазгодишната благородна кауза.

Тази зима усилията са насочени към малката Стефи – нежно момиченце със силен дух, което живее с диагнозата детска церебрална парализа – спастична квадрипареза. За да напредва в развитието си и да бъде по-близо до първите си самостоятелни стъпки, тя се нуждае от ежедневни рехабилитационни процедури, ерготерапия и логопедична подкрепа.

Всички събрани средства от базара ще бъдат дарени за лечението на Стефи.

Община Нова Загора отправя покана към всички жители и гости на града да посетят благотворителния базар, да се потопят в празничното настроение и да станат част от една кауза, която носи надежда.

Вашето присъствие и съпричастност правят истинската промяна възможна.