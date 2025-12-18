18.12.2025 08:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 65

От 17 до 20 декември 2025 година в Сливен се провежда международен семинар на тема: „Развитие на процесите и устройствата в предачната техника“.

Семинарът е част от дейностите от сътрудничеството по програмата Еразъм+: 2025-1-BG01-KA210-ADU-000363229, „Учебна работилница за първични текстилни техники“.

Координатор на сътрудничеството е Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи с председател доц. Ивелин Рахнев.

Водеща организация на семинара е ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен с директор инж. Даниела Караманова и подкрепата се осъществява от НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен с директор Александър Дойчинов.

Семинарът беше открит в аудиториите на ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен на 18.12.2025 година с въвеждащ доклад на тема: Развитие на образуването на влакнестия поток в предачната техника, изнесен от доц. Ивелин Рахнев.

Научните сесии продължиха с пленарни доклади от чуждестранните лектори проф. Хале Каракаш и проф. А. Сезай Сарач от Техническия университет на Истанбул, Турция и проф. Драган Джорджевич от Технологичния факултет в Лесковац на Университета на Ниш в Сърбия .

Практическата програма включи посещение в най-голямото текстилно предприятие в България – Е. Миролио ЕАД , където изпълнителният директор д-р Гаетано Римини представи производствената програма и преспективите пред фирмата. Впоследствие лекторите от семинара посетиха Музея на текстилната индустрия в Сливен и се запознаха с вековните традиции на текстилните техники от Тони Димитрова.

В творческата среда на НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен на 19.12.2025 година бяха представени изкуствоведски доклади от проф. Сузана Джорджевич от Технологичния Факултет в Лесковац, от д-р Неше Сарач от Университета Алтънбаш , от доц. Ива Добрева-Драгостинова и от главен астистент доктор Незабравка Попова – Недялкова от НБУ – София , на теми относно връзката между изкуството и първичните текстилни техники.

Лекционната част на семинара приключи в автентичната среда на Жеравна с докладите на инж. Росица Рускова, директор на ПГД „Иван Вазов“ – Велинград и д-р инж. Ташка Колева от ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен в областта на съвременните техники за дървообработване и ръчни техники за усукване на влакнест сноп.

Този семинар е втори от поредицата от шест научни форуми, които са планирани при партньорските държави на сътрудничеството – България, Франция, Турция и Сърбия.

Предмет на сътрудничеството е определяне на първичните текстилни техники от образуването на влакнестия сноп, през изпридането и тъкането, до облагородяването на сурови платове с природни средства.

Проектът цели разработване на оборудване за практическо обучение по предене, тъкане и облагородяване, и е финансиран от националната агенция ЦРЧР – София по програмата Еразъм+.

https://tok.fnts.bg/mezhdunaroden-seminar-na-tema-razvitie-na-proczesite-i-ustrojstvata-v-predachnata-tehnika