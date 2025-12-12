Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.12.2025 г.

12.12.2025 11:11 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 11.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.12.2025 Г.

Нова Загора: Криминалисти работят по сигнал за взломна кражба от пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Обектът се намира на територията на РУ-Нова Загора. Сигналът е получен сутринта на 11 декември. Заявена е кражба на сумата от 2000 лева. По случая се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 11.12.2025 г., в 04,00 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в складово помещение на фирма, намираща се в индустриалната зона на град Сливен. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа на РСПБЗН-Сливен. Вероятната причина за възникване на пожара е от огневи работи - рязане на метали в помещение на сградата. Причинени са материални щети- 600 кв. м. опушени стени и дървено оборудване. Спасена е сградата.

На 11.12.2025 г., в 20,04 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Мерцедес“. Произшествието е станало по врече на движение на бул. „Цар Симеон“ на изхода от град Сливен към град Ямбол. Причината за възникване на пожара е късо съединение. Водачът на автомобила е загасил пожара до пристигане на дежурния екип. Пострадали