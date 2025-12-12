12.12.2025 12:14 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На официална церемония на 15 декември, понеделник, Общината ще отличи най-добрите спортисти на Сливен за 2025 година.

На най-престижното събитие на сливенския спорт ще бъдат наградени 10-те най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и бъдещи звезди за индивидуални и колективни спортове. Церемонията ще се проведе в зала „Сливен“ от 18 ч.

Експертна комисия, съставена от треньори от различни видове спорт, избрани от спортните клубове, обработиха номинациите на 21 спортисти от осем вида спорт, завоювали медали от световни, европейски и балкански първенства. Те изготвиха и тазгодишната класация.

От номинираните спортисти в категорията за мъже и жени, в челната десятка се класираха:

(по азбучен ред):

Валя Манолова- спортист с увреждания;

Деница Кабаджова- шотокан карате-До;

Деница Пашалова- спортна акробатика женска тройка;

Димитър Димитров- вдигане на тежести;

Димитър Грахов- шотокан карате-До;

Кристиян Димитров-джудо;

Леси Михайлова- шотокан карате-До;

Мириям Мехмедов- спортна акробатика, женска тройка;

Петя Георгиева -спортна акробатика женска тройка;

Самуил Димитров- джудо;

Самуил Въндев –шотокан карате-До;

Христо Илиев-лека атлетика - 100 м гладко бягане;

Цветелина Йоргова-скокове батут

В програмата на награждаването са включени изпълнения на Славея Иванова, победител в „Гласът на България“ през сезон 2024 г., клубът по художествена гимнастика „Сините камъни“ и акробатично шоу на състезателите от Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“.

Община Сливен кани жителите и гости на града да се включат в едно от най-ярките и престижни събития за сливенския спорт. Входът е свободен.