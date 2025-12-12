12.12.2025 13:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен

За поредна година, в навечерието на коледните празници, Главната улица на Сливен ще се изпъстри с разнообразна продукция. Коледният базар на „Българско е!“ вече започна да разполага своята продукция. Жителите и гостите на Сливен ще имат възможност да разглеждат и да избират стоки до 23 декември. Пред Община Сливен ще се разположат производители на сладки изкушения, месни и млечни деликатеси, коледни сувенири, дървени изделия, мед, козметика и др.

Изложението „Българско е!“ в Сливен се организира от СНЦ „Българско е“ , със съдействието на Общината по повод коледните празници.