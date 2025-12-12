Голям инвеститор стъпва на сливенския пазар

12.12.2025 13:39 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев днес проведе среща с финансовия директор на „Нова Трейд“ Иван Иванов. Фирмата е със сериозна инвестиционна заявка на територията на общината. Предвижда изграждането на модерен завод за бутилиране на напитки на част от терена на бившата консервна фабрика в Гавраилово.

„Нова Трейд“ е с голям опит в производството на напитки – повече от 25 години и силно присъствие на българския и международния пазар. Тя е част от групата на „Готмар“ – един от най-големите производители на пластмасови изделия в страната.

Кметът Стефан Радев приветства намеренията на компанията да инвестира в Сливен. Той изрази надежда, че това е поредна стъпка по отношение на амбициите на Общината да развива региона. Освен това ще даде и силен тласък за устойчиво развитие на общината. В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за инвестиции. В тази връзка градоначалникът запозна госта с проекта за Индустриалния парк в Сливен, който се изгражда в момента и бъдещите планове за неговото развитие.

В хода на разговора за реализирането на голямата частна инвестиция в региона, Радев се ангажира със съдействие, при необходимост. На днешната среща присъства и общинският съветник Христо Борисов.