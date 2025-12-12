Започна цялостно реновиране на площад „17 януари“ в Сливен

12.12.2025 17:14 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен

Община Сливен започна цялостното реновиране на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“- емблематично място за града. Там на тази дата през 1878 г. Сливен посреща своите освободители. Дейностите по обекта обхващат цялостно реновиране и реконструкция. Днес кметът Стефан Радев извърши оглед на ремонтните дейности. Те включват подмяна на плочките в градинката, където се намира паметната морена. Съществуващите пейки и други елементи ще бъдат подменени с изцяло нови, а зелените площи ще бъдат облагородени.