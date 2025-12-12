Сливен, кратки вечерни новини, 12.12.2025 г., петък

12.12.2025 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 126

Община Сливен ще награди най-добрите спортисти за 2025 година на официална церемония, която ще се проведе на 15 декември в зала „Сливен“ от 18:00 часа.

Коледният базар „Българско е!“ отново гостува в Сливен и ще остане до 23 декември.

Голям инвеститор навлиза на пазара в Сливен - кметът Стефан Радев се срещна с финансовия директор на „Нова Трейд“ Иван Иванов, тъй като компанията планира значителна инвестиция в общината.

Община Сливен започна пълното обновяване на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“ – едно от символичните места за града, където през 1878 г. гражданите посрещат своите освободители.

Организаторите на XXVIII Национален фестивал на детската книга – Сливен 2026 обявиха два национални конкурса за деца и юноши: литературен конкурс на тема „Повярвай в мечтата“ и XV конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Областният управител Чавдар Божурски беше удостоен с юбилеен медал „80 години Технически университет – София“ и грамота за значимия си принос към развитието и утвърждаването на университета.

Общинският съвет в Сливен единодушно прие нова наредба, която урежда предоставянето на финансова подкрепа за новородени или осиновени деца в общината.