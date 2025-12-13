13.12.2025 13:57 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен постигнаха изключителен успех в Шестия национален конкурс за рисунка, посветен на Никулден – 2025 г., организиран от: Община Бургас, Народно читалище „Фар – 1946“, гр. Бургас, Youniverse Foundation, вестник „Черноморски фар“.

Нашите талантливи възпитаници завоюваха общо девет отличия – две първи, три втори и три трети места, както и една поощрителна награда. Това е поредното доказателство за високото ниво на художествена подготовка и творчески дух в нашето училище.

Отличени ученици:

Първи места:

Християн Янев – 5.а клас

Сияна Василева – 3.а клас

Втори места:

- Магдалена Железчева – 5.б клас

Стефания Атанасова – 3.а клас

Руслана Димитрова – 6.б клас

Трети места:

Мартен Петров – 6.в клас

Александра Колева – 6.г клас

Наталия Андонова – 6.а клас

Поощрителна награда:

Дария Танкова – 7.а клас

Отличие получи и учителят по изобразително изкуство г-жа Здравка Долушанова. Тя получи награда за високо педагогическо майсторство.

Гордеем се с нашите ученици – достойни посланици на ОУ „Елисавета Багряна“ в националния конкурс „Никулден“.

Поздравяваме всички участници за отличното представяне и им пожелаваме още много творчески успехи!