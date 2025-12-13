Сливен, кратки вечерни новини, 13.12.2025 г., събота

13.12.2025 16:09 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 32 минути | 161

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници ръководството на МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен уверява, че са осигурени дежурни медицински екипи, а отделението за спешна помощ ще работи денонощно.

На 18 декември урологът д-р Емил Петков ще извършва прегледи и консултации в „ДКЦ – Сливен“, разположен на втория етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

Община Сливен ще награди най-добрите спортисти за 2025 година на официална церемония, която ще се проведе на 15 декември в зала „Сливен“ от 18:00 часа.

Коледният базар „Българско е!“ отново гостува в Сливен и ще остане до 23 декември - както всяка година преди празниците, Главната улица се изпълва с пъстри щандове и разнообразни продукти.

Галерия „Май“ отново събра снощи приятели и почитатели на изобразителното изкуство, за да представи самостоятелната изложба-живопис на Пенка Кушкиева.

МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен разполага с модерна апаратура „Олимпус“, позволяваща минимално инвазивни процедури, и специалисти, които извършват биопсии под мамографски и ехографски контрол с локализираща игла.

Община Сливен да извършва регистрация на електрическите превозни средства, реши на извънредно заседание Общинският съвет в Сливен.