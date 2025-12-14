14.12.2025 13:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 53

В приятелска обстановка и много емоции протече награждаването на участниците в четвъртия спортен турнир за учители. За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, с подкрепата на Община Сливен, организираха спортния форум. Рекорден брой участници от началото досега се включиха в двудневните оспорвани срещи по волейбол, стрийтбол, тенис на маса и по футбол.

Купите на победителите връчи заместник-кметът Пепа Чиликова. Тя се обърна с благодарност към всички учители, към съдийския състав и ветераните, които бяха голямата изненада на турнира тази година. Те не участваха в крайното класиране, но показаха завидна игра, добра форма и ентусиазъм.

„Искам да ви поздравя за участието в този вълнуващ спортен учителски турнир! Вашата отдаденост, ентусиазъм и дух на състезание са истинско вдъхновение за всички нас. Независимо от резултатите, вашето участие е доказателство за силата на колективния дух и стремежа към здравословен начин на живот“, заяви Чиликова. От свое име и от името на кмета Стефан Радев тя благодари на всички участници, че отново обръщат фокуса на обществото към движението и активния начин на живот. Заместник-кметът им пожела още много успехи както на терена, така и в класната стая и изрази надежда, че този турнир ще продължи да бъде пример за спортсменство и незабравими моменти.

От своя страна участниците благодариха на Общината и на Местната комисия за подкрепата и за това, че дават поле за изява на преподавателите, да бъдат добрия пример за учениците.

В четвъртото издание се включиха над 110 преподаватели от 18 училища в общината.

Наградата за феърплей тази година грабна ПГТО „Добри Желязков“.

Във волейбола първото място завоюва отборът на СУ „Константин Константинов“. Второто спечели Детският комплекс. На трето се нареди отборът на ПГ по механотехника.

Първи във футбола станаха учителите от Спортно училище „Димитър Рохов“. На второ място се наредиха отборите на ОУ „Йордан Йовков“, СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ и ОУ „Найден Геро“ - с. Гавраилово. Трети останаха ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Св Паисий Хилендарски“ - с. Тополчане.

Първи в срещите по тенис станаха ОУ „Юрий Гагарин“, следвани от ПГ по механотехника. На трето място се нареди отборът на ОУ „Д-р Иван Селимински“.

В класирането по стрийтбол първи се нареди отборът на ППМГ „Добри Чинтулов“. След тях останаха СУ „К. Константинов“, следвани от СУ „Йордан Йовков“.