Сливен, кратки вечерни новини, 14.12.2025 г., неделя

Тазгодишният носител на наградата за феърплей в спортния турнир за учители е ПГТО „Добри Желязков“ в Сливен.

Психологическо студио „KatrInside“ успешно завърши обучителната 2025 г. с тренинг за превенция на агресията в СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Ръководството на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен изрази изненада от публикация на ВМА, според която тяхната структура въвежда лапароскопска хирургия за първи път в региона и става единственото лечебно заведение в областта, прилагащо този вид операции - МБАЛ „Хаджи Димитър“ уточни, че лапароскопски операции се извършват в болницата от ноември 2022 г., преди назначаването на полк. доц. д-р Васил Кьосев за началник на ВМА – Сливен.

Коледно-новогодишното настроение вече изпълва МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен и внася топлина в ежедневието на болницата - празничната украса озарява коридорите, кабинетите и отделенията, като създава моменти на радост и отдих за медицинските екипи и служителите, които за миг спират сред елхите, гирляндите и коледните фигурки.

На 18 декември урологът д-р Емил Петков ще извършва прегледи и консултации в „ДКЦ – Сливен“, разположен на втория етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

В Сливен се провежда инициативата „Разходки за незрящи“, организирана от Калоян Вълчев, създател на групата "Доброволците на Сливен".

Общински съвет – Сливен прие единодушно новата Наредба за финансовата подкрепа на новородени и осиновени деца на територията на общината.