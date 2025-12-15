15.12.2025 08:53 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 32 минути | 36

Последни публикации, посветени на лапароскопската хирургия в Сливен, отново отвориха тема, която е важна не само за медицинската общност, но и за пациентите в региона: истинското начало на този метод и неговото реално развитие днес.

Първите лапароскопски операции в Сливен бяха въведени още през 2 000 година от покойния д-р Панайот Начев – хирург с новаторски дух и стремеж към модернизация на лечебната практика. Неговият принос остава част от историята на местната хирургия и заслужава уважително споменаване.

Днес лапароскопската хирургия в Сливен е активно развита именно в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

В хирургичното отделение на болницата минимално инвазивните операции са ежедневна и рутинна практика. Развитието на метода, неговото усъвършенстване и широкото му приложение в различни спешни и планови случаи се дължат на:

• хирургичния екип, оглавяван от д-р Станимир Коларов, който поддържа високо ниво на професионализъм и ежедневно извършва лапароскопски операции с отлични резултати.

Това екипно усилие превръща болницата в основен център за минимално инвазивна хирургия в областта.

Факт, който трябва да бъде посочен ясно:

Цялата спешност за област Сливен се поема от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Тук постъпват всички тежки и остри случаи — включително пациенти, изискващи незабавни интервенции.

Това е лечебното заведение, което работи денонощно, поема най-голямата хирургична натовареност и носи основната отговорност за живота и здравето на хората в региона.

Затова е важно информацията, свързана с развитието на хирургичните практики, да бъде представяна точно, пълно и с уважение към реалната тежест на работата, която ежедневно се извършва в тази болница.

Приемственост, отговорност и професионална чест

Развитието на лапароскопската хирургия в Сливен не започва от нулата днес. То стъпва на първите смели опити преди години и се надгражда ежедневно от екипа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Днес този метод е стабилно установен, широко прилаган и напълно интегриран в хирургичната практика на болницата.

ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

от д-р Станимир Коларов, началник на Хирургично отделение

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен във връзка с публични изказвания за началото на лапароскопската хирургия в Сливен.