Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.12.2025 г.

15.12.2025 10:10 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 12.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.12.2025 Г.

Нова Загора: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност в град Нова Загора.

На 14 декември, около 20,00 часа, екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Нова Загора са извършили проверка на 29-годишен мъж от същото населено място. В него е намерено пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е криминално проявен, задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Днес, малко след 12,00 часа, полицейски патрул е извършил проверка на 26-годишен мъж от град Нова Загора. В него е намерено пакетче, съдържащо суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е криминално проявен, задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Притежание на наркотици са установили служители на РУ-Сливен при засилената патрулна дейност. На 14 декември, около 22,40 часа, на ул. „Абланово“ е спрян за проверка криминално проявен мъж на 32 години от град Сливен. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Полицейски служители са задържали двама извършители на кражба от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 14 декември в 09,55 часа от охраната на обекта. Установени са двама мъже на 22 и 34 години, които са извършили кражба на алкохол. Задържани са 24 часа. По случая са образувани досъдебни производства.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 12 до 15 декември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.