15.12.2025 10:10 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Излъчване: ПГ по Механотехника | България | преди 49 минути | 51

ПОКАНА

Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен кани представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор, които желаят да придобият педагогически и методически умения за преподаватели по професионална подготовка, да се включат в обучение по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, поддейност 5.2. „Менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения за преподаватели по професионална подготовка (ПП), външни за образователната система“.

Обучението е с продължителност от 24 академични часа (3 дни), от които поне 8 часа се провеждат присъствено в ПГ по механотехника.

Изисквания към кандидатите:

1. Професионална квалификация по професия от следните направления:

 „Мебелно производство“

 „Машиностроене“

 „Транспорт“

2. Доказан професионален опит по професия от същото професионално направление: най-малко две години.

Предприятията и организациите, които желаят да излъчат свои представители за включване в обучението, следва в срок до 17.12.2025 г. да представят при техническия секретар или на електронната поща на гимназията: info-2000123@edu.mon.bg заявление от лицето, което се предлага за включване в обучението по проекта.