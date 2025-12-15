Сливенският симфоничен оркестър с Коледен концерт на 19 декември

15.12.2025 14:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 54

Традиционният новогодишен концерт на Виенската филхармония в първия ден от новата година е може би най-прочутият концерт за класическа музика по целия свят. Всяка година публика от близо и далеч, с трепет очаква специално подбраната програма с произведения на майстора на виенския валс Йохан Щраус - син и неговите съвременници.

Вдъхновен от бляскавата атмосфера и аристократичен дух ще бъде и Коледният концерт на Симфоничен оркестър - Сливен. Той ще се състои в петък, 19 декември, от 18.30 ч. в зала „Сливен“. Диригент на празничната вечер ще бъде Симон Павлов.

Билети за концерта могат да бъдат закупени от касата на зала „Сливен" всеки делничен ден - от 10 до 13 ч. и от 15 до 17 ч., онлайн на epaygo.bg и от всички каси на Easypay.