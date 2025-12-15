Решения взети на днешното заседание на Министерския съвет

15.12.2025 15:14 , Людмила Калъпчиева

Правителството предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО за 2026 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.

Правителството прие промени за ускорено внедряване на интелигентни транспортни системи в транспорта

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Целта е да се ускори развитието на модерни, свързани и безопасни транспортни услуги и да се осигури по-добра съвместимост между тях.

Новите правила разширяват областите, в които ще се прилагат ИТС - от управлението на трафика и пътната безопасност, до автоматизираната мобилност и модерните информационни услуги. Това ще улесни обмена на данни и сътрудничеството с останалите държави от ЕС. Благодарение на промените ще има по-добър достъп до важна информация като текущата пътна обстановка, ограниченията по пътищата, организацията на движението в градовете, свободните места за паркиране на камиони и възможностите за комбинирани пътувания.

Всички тези данни ще бъдат достъпни в цифров формат чрез националните точки за достъп, което ще позволи на институции, компании и граждани да ги използват по-лесно.

България се присъединява към споразумение за управление на документи, свързани с програмата за спътникова свързаност на ЕС

Министерският съвет одобри присъединяването на България към административно споразумение за управление на документи, свързани с Програмата за сигурна свързаност на Европейския съюз.

Целта е изграждане на надеждна и защитена спътникова инфраструктура, която осигурява непрекъсваеми комуникационни услуги за правителствения сектор, критичната инфраструктура, гражданите и бизнеса.

Споразумението предоставя достъп до общ механизъм за координация и управление на радиочестотни и орбитални ресурси, както и възможност за ползване на капацитет за защитена спътникова свързаност.

С присъединяването си България се включва в усилията на държавите членки на Европейския съюз за изграждане на устойчива и независима комуникационна система, която е от ключово значение за сигурността на Съюза.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 13 ноември 2025 г. в Брюксел.

В рамките на заседанието участниците проведоха политически дебат за преразглеждането на директива за облагане на енергийните продукти и електроенергията, обменени са мнения по въпросите, свързани с опростяването, изпълнението и правоприлагането й в контекста на последните доклади на Европейската комисия, публикувани на 21 октомври 2025 г. Министрите обсъдиха и основните изводи в годишния доклад за 2025 г. на Европейския фискален съвет.

Съвет ЕКОФИН обсъди и предпримането на действия за справяне с притока към ЕС на малки пратки, които понастоящем не подлежат на обмитяване. Министрите се споразумяха да премахнат настоящото правило, което позволява стоки на стойност под 150 евро да влизат в ЕС без да бъдат обмитявани.

Също така финансовите министри приеха решения за изпълнение, с които одобряват измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Белгия, Хърватия, Естония, Люксембург, Румъния и Словакия.

Участниците одобриха заключения за постигнатия напредък по приоритетите на ЕС в областта на статистиката.

Правителството реши да назначи д-р Робърт Иди за почетен консул на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст

Министерският съвет прие решение за назначаване на д-р Робърт Иди, британски и ирландски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст и консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия. С решението официално се преустановяват функциите на г-н Пол Мартин, който от юни 2017 г. до кончината си през юли 2025 г. заемаше тази позиция.

Д-р Иди има солиден авторитет в британските и българските академични и бизнес среди и значим обществен принос в подкрепа на българската диаспора в Северна Ирландия и на развитието на науката в България. Този принос през последните години включва учредяването на стипендия за ученици от Първото българско училище „Иван Вазов“ в гр. Арма; дарение на учебен реактор на Техническия университет в София; осигуряване на финансиране за Конференцията за образование на етническите малцинства в Северна Ирландия, която помага на български граждани да започнат образование в страната. Д-р Робърт Иди членува в научни комитети на редица международни конференции в България и е почетен член на Научно-техническия съюз по строителство в България, както и на редакционни колегии на български научни списания.

Назначаването му на мястото на г-н Мартин се очаква да осигури приемственост в стремежа на българската държава да оказва подкрепа както на нарастващия брой наши съграждани на територията на Северна Ирландия, така и на българските бизнес среди в контактите им с местни правителствени и бизнес структури в региона.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 17 ноември 2025 г.

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

Съветът започна подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2025 г., като проведе дискусия по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна, Близък изток, Многогодишна финансова рамка, Разширяване, Миграция, Геоикономика и Конкурентоспособност.

Европейската комисия представи работната си програма за 2026 г., като постави акцент върху конкурентоспособността, намаляване на регулаторните тежести на европейското законодателство, отбраната и сигурността.

Европейската комисия информира и за текущото състояние и развитието на отношенията EC-Обединеното кралство.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки проведоха политически дебат относно Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г.

В рамките на Годишния диалог за върховенство на правото министрите проведоха дискусия по протоколен ред за частите относно България, Чехия, Ирландия и Германия, от доклада на ЕК по върховенството на правото в ЕС от 8 юли 2025 г.

Правителството определи българския посланик в Кралство Нидерландия за представител на страната ни към ОЗХО

Правителството определи акредитирания в Кралство Нидерландия извънреден и пълномощен посланик Елизабет Константинова Върбанова за представител на Република България към Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) със седалище в Хага.

Това се посочва в прието днес решение на Министерския съвет, според което извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Нидерландия ще поеме функциите и на представител на страната ни към ОЗХО. Посоченото назначение взема предвид както преобладаващата международна практика, така и установения национален опит при акредитиране на български представител към ОЗХО.

Организацията за забрана на химическото оръжие е учредена съгласно чл. VIII от Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, известна също с по- краткото наименование Конвенция за забрана на химическите оръжия (КЗХО). Целта на ОЗХО е да осигури глобалното спазване на конвенцията, включително чрез международни проверки, с цел да премахне завинаги един цял клас оръжия за масово унищожение - химическото оръжие. Всички държави-страни по КЗХО членуват в ОЗХО, което я прави най-голямата в света организация в сферата на разоръжаването.

Днешното решение на правителството бе взето в израз на традиция и обичайна практика за консолидиране на ръководни дипломатически функции, което ще окаже положително въздействие върху организацията и координацията на присъствието на България в дипломатическата среда в Хага. За тази цел Министерският съвет възложи на Министерството на външните работи да предприеме необходимите действия за акредитиране на посланик Върбанова като български представител към ОЗХО.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР във връзкa с сучастието на България в Европейския механизъм за подкрепа на мира

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 10 211 164 лева, които ведомството е изплатило от своя бюджет във връзка с изплащането на националната вноска на България съгласно ангажиментите на страната ни във връзка с предоставяните от Европейския съюз на партньорски държави мерки за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира и за осигуряване на представителството на страната в Комитета на механизма.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г като извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, които имат военни или отбранителни последици. Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, чиято цел е да се формира интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика на ЕС за сигурност и отбрана, както и се предоставят мерки за помощ за осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, подкрепа за инфраструктурно или техническо съдействие с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите. Средствата в ЕМПМ се събират на годишна основа чрез вноски от държавите членки на ЕС.

Със свое Решение № 704 от 7 октомври 2021 г Правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции в Република България за осигуряване изплащането на ежегодната национална вноска в бюджета на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на механизма, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, състоящи се от действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

С друго постановление Министерският съвет прие изменение и допълнение на ПМС № 235 от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Актуализират се дейности, за които се получават допълнителни възнаграждения от служителите, работещи при специфични условия.

Отпаднат дейности, които вече не се изпълняват. Актуализират се размерите на някои допълнителни възнаграждения. Размерите на допълнителните възнаграждения се адаптират към единната европейска валута в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

МС одобри близо 5 млн. лв. по насърчителна мярка за техническа инфраструктура в Кърджали

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Кърджали средства в размер до 4 865 279 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура. Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на производствените мощности на „Монек България" АД", който ще се реализира в Кърджали. Инвестицията на компанията е в размер на над 11 млн. лв.

Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции. Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Серта България" АД, „Франко" ООД, „ИМИ Попанастасов" ЕООД, „Горубсо-Кърджали" АД и „Елиткар" ООД и други.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МТС

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в размер на 40 млн. лв. Средствата са възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена от дружеството до 30.09.2026 г.

Финансирането ще позволи нормалното функциониране на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД до края на годината, както и обезпечаване на обществената услуга през предстоящите зимни месеци.

Тарифата за таксите, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията, се превалутира в евро

Таксите, които Комисията за регулиране на съобщенията събира по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура се превалутират в евро, реши правителството. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г.

Министерският съвет прие постановление за отпускане на допълнителни средства за персонал на три изпълнителни агенции към Министерството на транспорта и съобщенията. Решението е мотивирано от необходимостта да се гарантира изпълнението на ключови функции, произтичащи от европейското и националното законодателство, както и Да се преодолеят затрудненията, свързани с недостиг на квалифициран персонал.

С постановлението се предвижда: 991 703 лв. за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - за покриване на недостига на средства за работни заплати, вследствие на допълнително възложени дейности; 75 000 лв. за Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ - за стабилизиране на експертния капацитет и изпълнение на препоръките на Европейската агенция за железопътен транспорт; 120 000 лв. за Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - за попълване на екипажите на специализираните плавателни средства, осигуряващи безопасно корабоплаване.

Общият размер на допълнителните средства възлиза на 1 186 703 лв. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 г., тъй като в рамките на бюджета на министерството не е възможно да се покрият допълнителните нужди.

Допълнителното финансиране ще позволи на агенциите да изпълняват своите задължения по безопасността на железопътния и автомобилния транспорт, както и поддръжката на корабоплавателния път по река Дунав. По този начин се гарантира нормалното функциониране на транспортната система и изпълнението на ангажиментите на България към европейските институции.

Правителството одобри вътрешнокомпесаторни промени в бюджета за 2025 г. на МТС и договор за драгажни дейности по река Дунав

Правителството одобри вътрешнокомпесаторни промени на утвърдените разходи по бюджета за 2025 г. на Министерството на транспорта и съобщенията и договор за драгажни дейности по река Дунав.

С проекта се предвижда увеличение на разходите по „Политика в областта на транспорта“ - бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ с 823 500 лв. и намаление на разходите по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ със същия размер.

Увеличава се и максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на министерството с 28,9 млн. лв., предназначени за сключване на тригодишен договор за извършване на драгажни дейности по фарватера на река Дунав.

Дейностите са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1679 за развитие на трансевропейската транспортна мрежа и гарантират ефикасно, надеждно и безопасно корабоплаване по общия българо-румънски участък на реката.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено чрез преразпределение в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството за 2025 г., без необходимост от допълнителни средства.

Одобрени са промени в договора за концесия за „Пристанищен терминал Леспорт“

Министерският съвет прие изменение на Договора за предоставяне на концесия за „Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна, който е в сила от 30 май 2006 г.

Конкретните промени са в съответствие със създаденото Приложение № 11 към Концесионния договор с наименование „Финансов модел за развитие на Пристанищен терминал Леспорт“. Това цели осигуряването на устойчиво развитие на терминала и гарантира конкурентоспособността му в изменената икономическа и пазарна среда.

Удължава се срокът за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Правителството одобри промени в Постановление № 66/1996 г., с които се удължават трудовите договори на вече назначените служители, извършващи дейности по опазване и съхраняване на мощностите за военновременна дейност, предоставени на Министерството на транспорта и съобщенията.

Срокът на изпълнение на посочените дейности е до 31.12.2026 г.

Одобрени са допълнителни разходи за окончателно плащане по вноската на страната ни в бюджета на ЕС

за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по централния бюджет за 2025 г. в размер на 15 500 000 лв. за плащане по вноската на страната ни в бюджета на Европейския съюз.

Одобрените допълнителни разходи ще се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 г., поради което няма да доведат до влошаване на одобреното салдо за 2025 г.

Средствата са необходими предвид настъпили през текущата година развития в приходната и разходната страна на бюджета на ЕС (вкл. актуализирани прогнози за приходите и нарастване на разходите), довели до увеличаване на вноската на страната ни спрямо предварителните разчети.

Чрез извършване на своевременно и цялостно плащане на окончателния размер на вноската, България ще изпълни надлежно задълженията си като държава членка на ЕС.

Правителството одобри отказ от езикови права във връзка е процедура пред ЕК

Със свое решение Министерският съвет възложи на министъра на финансите да направи отказ от езикови права във връзка с постановяването на решение по процедура пред Европейската комисия (ЕК). По този начин ще се използва английският език като работен, като на него ще бъде прието и нотифицирано решението. Българското правителство по изключение се съгласява да се откаже от правата си от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно които текстовете, адресирани от институциите до държава членка или до лице, попадащо под юрисдикцията на държава членка, се изготвят на езика на тази държава.

Процедура № SА. 114457 - Bulgaria - Arbitration award to ACF Renewable Energy Limited - Bulgaria (ICSID Case № ARB/18/1) е образувана по уведомление на Република България от 10.06.2024 г., че чрез арбитражното решение, постановено по международно арбитражно дело ICSID Case № ARB/18/1 на ищеца „Ей Си Еф Ринюъбил Енерджи" Лимитед, Малта, се предоставя нерегламентирана държавна помощ.

Действията по нотифициране на арбитражното решение са в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз по делата „Ахмея“ (Achmea) и „Комстрой" (Komstroy), както и с решение на Европейската комисия SA.54155 (2021/NN) от 24.03.2025 г., постановено по аналогичен казус между Кралство Испания и холандско дружество - инвеститор.

С отказа от езикови права се цели постигането на по-голяма бързина при постановяването и съобщаването на решението по конкретната процедура.

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на община Пазарджик

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 804 400 лева по бюджета на община Пазарджик. Средствата са предназначени за организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници, проведени на 12 октомври 2025 година. От тях 546 207 лв. са за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на СИК/ПСИК и ОИК, в т.ч. специалисти и технически сътрудници, а 258 193 лв. - за логистично осигуряване на изборния процес.

Допълнителният трансфер е изчислен на база на информация, предоставена от кмета на общината, за действително извършените разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, и за логистично осигуряване на изборния процес.

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 година.

Предоставени са 53,0 млн. лв. на Столична община за разширение на метрото и за покриване на разходи за охраната му

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер 53,0 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро „София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. „Шипка“ - ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) - Зала „Арена София“/„София Тех парк“ - бул. „Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции. С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“. А другата част от средствата - 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г„ което е Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен - София“.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на столицата, като ползите от него за подобряване условията на живот чрез облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване, са значителни. Метрото е основна транспортна система в София, превозваща значителен брой пътници на масовия градски транспорт и допринася за изпълнението на ключови цели за развитие на града. То е обект от стратегическо значение за националната сигурност, поради което охраната на метрото през годините се осъществява от звено на СДВР с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на София.

Правителството одобри състава на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

Правителството одобри актуализирана процедура за определяне състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа и утвърди състава й за мандат 2026-2031 г.

Участието на представители на българските общини в Конгреса е важно направление в международната дейност на органите на местното самоуправление, което допринася за подобряване на управлението на местно ниво и развитие на местната демокрация. Делегатите са определени заедно в координация с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в съответствие със структурата на местното самоуправление. В Камарата на местните власти страната ни ще има шестима представители и шестима заместник-представители с петгодишен мандат.

Номинираните представители са: Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, Галина Стоянова - кмет на община Казанлък, Галя Захариева - кмет на община Нова Загора, Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна, Костадин Димитров - кмет на община Пловдив и Пенчо Милков - кмет на община Русе. За заместник-представители са предложени Диана Овчарова - кмет на община Ивайловград, Красимира Анастасова - кмет на община Долни Чифлик, Нехрибан Ахмедова - кмет на община Венец, Станислав Дечев - кмет на община Хасково, Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол и Цветанка Йотина - кмет на община Мирково.

Съставът на българската национална делегация е определен в съответствие с изискванията на ревизираната Харта на Конгреса. Делегатите заемат изборни длъжности на местно ниво на управление, като с избора им се гарантира балансирано географско представителство и справедливо участие на различните политически сили, представени в органите на местната власт на базата на резултатите от проведените избори за общински съветници и за кметове през 2023 г.

Спазено е и изискването за справедливо представителство на жените и мъжете.

След определянето й от Министерския съвет, делегацията трябва да избере ръководител и заместник-ръководител. С оглед подпомагане на дейността на делегацията, тя трябва да има свой секретар или секретари, съгласно съществуващите правила. В едномесечен срок НСОРБ трябва да информира министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на външните работи за избора.

Съгласно изискванията ръководителят на делегацията ежегодно да информира министрите на регионалното развитие и благоустройството и външните работи за участието на българската национална делегация в сесиите на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Община Бургас правото на собственост върху имот - частна държавна собственост. Същият се намира в Промишлена зона „Север“ в гр. Бургас и е с площ 407 кв. м. Местната администрация ще ползва имота за изграждане на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Министерството на правосъдието получава управлението върху част от имот - публична държавна собственост - стая № 2, която е част от самостоятелен обект на първия етаж в административна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 2 в гр. Търговище. Частта от имота ще се използва за разкриване на регионален център за консултиране към Адвокатската колегия - Търговище. Предоставя се във връзка с изпълнение правомощията на министъра на правосъдието по разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на правната помощ, определени в чл. 6 от Закона за правната помощ, която се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. Такива центрова са от полза за гражданите от дадено населено място, тъй като в тях имат възможност да получат съдействие, правен съвет и консултация с адвокат.

Правителството даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Алтруист“. Имотът - сграда със застроена площ 220 кв. м, се намира в гр. Варна, район Приморски, ул. „Доктор Басанович“ № 118. Според Решение на Министерския съвет от 11.05.2015 г. е дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота в полза на Сдружението за срок от 10 години. С оглед изтичането му и осъществяваните от сдружението социални и обществено-полезни дейности е заявено искане за учредяване нов десетгодишен срок. Имотът ще се ползва само и единствено за изпълнение на основните функции на сдружението - предоставяне на социални услуги, лицензирани от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Министерският съвет прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост в село Фотиново, община Батак, област Пазарджик. Целта е извършване на теренни проучвания и консервация на археологическата недвижима културна ценност „Тракийско светилище“ на връх Кел тепе. Правото на ползане се учредява в полза на Исторически музей - Батак. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост.

С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Малко Търново“

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Малко Търново“, разположено на територията на община Малко Търново, област Бургас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР“ ЕООД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Малко Търново“ е сключен през 2007 г. за срок от 25 г. и влиза в сила от 1 юни 2000 г. От находището се добиват строителни материали - варовици.

С днешното си решение Министерският съвет промени и обхвата, и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

„Минералс Труп“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Дилара“

„Минералс Груп“ ООД, гр. Кърджали, ще проучва строителни материали в площ „Дилара“, разположена в землището с. Върбен, обл. Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лв. в проучвателните дейности.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Сушево“, област Кърджали

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на подземни богатства от находище „Сушево", област Кърджали. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от концесионера - „УСТРА- ХОЛДИНГ' АД, гр. Кърджали. От фирмата мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Сушево" е сключен през 2006 г. за срок от 25 г. Договорът е в сила от 17 януари 1997 г.

От находището се добиват строителни материали - пясъци и чакъли.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 310 300 лева по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 октомври 2025 г. до 2 декември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за социални плащания за деца и пълнолетни хора с увреждания

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 188,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социална политика за 2025 г. Със средствата ще се обезпечат финансово основни социални плащания по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за семейни помощи за деца, както и за ведомствена издръжка.

Допълнителните разходи ще се използват за изплащане на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане и възнаграждения на лични асистенти.

Средствата са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Кабинетът предлага проф. Георги Минчев за орден „Св.св. Кирил и Методий“ - първа степен

Кабинетът предлага чл.-кор. проф. Георги Минчев да бъде отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен за заслуги в областта на образованието и науката и популяризирането на българската култура.

Проф. Минчев е изтъкнат изследовател на палеославистиката и средновековната литература, автор е на фундаментални трудове върху старобългарската книжнина и апокрифната традиция. Утвърждава се като учен в Лодзкия университет. Той е научен ръководител на над сто магистри и петима доктори, които са продължили традицията в науката, прокарана от него. Ръководените от него международни проекти разкриват богатството на славянската култура и вписват България трайно в картата на европейските изследвания върху средновековната цивилизация.

През есента на 2023 г., в сътрудничество със Супрасълската академия и под почетния патронаж на президента на Полша Анджей Дуда, е организирана „Годината на Супрасълския/Ретков сборник“, която включва редица инициативи. Най-важната от тях е първото съвременно издание на полския превод на този старобългарски ръкопис от Преславската книжовна школа, открит преди 200 години в Супрасълския манастир. Научната кулминация на годината е проведената международна научна конференция в Полша (Варшава и Супрасъл), материалите от която бяха издадени от Кирило- методиевисткия научен център при БАН през настоящата година.

Над 5 млн. лева за училища, работили по три национални програми за развитие на образованието

Правителството отпусна 5 212 983 лева за дейности по три национални програми за развитие на образованието.

От тях 3 383 515 лева са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули, за да мотивират учениците да учат и да повишават резултатите си. 513 училища ще популяризира изграждат мрежа на иновациите с други училища. Ще бъдат организирани и форуми за дигитализацията, позитивното образование, креативността, интегративния