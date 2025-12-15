Коледното вълшебство през очите на малчуганите от детските градини в Сливен

15.12.2025 15:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Малчуганите от детските градини в Сливен сътвориха истинско коледно чудо. В зала „Сливен“ днес се състоя концерт на детските градини, посветен на Рождество Христово. На сцената на залата малките артисти показаха чрез своите изпълнения истинска креативност, модерни танцови композиции, много старание и нескрито вълнение.

Усмихнатите детски лица и бляскави костюми на елфи, снежинки, приказни феи и традиционни народни носии, бяха само малка част от зимното вълшебство, което изпълни присъстващите.

Тържеството, посветено на децата, уважи заместник-кметът Пепа Чиликова. Сред присъстващите бяха още директори и част от екипите на детските забавачници.

В края на концерта подаръци получиха всички детски градини в Сливен.