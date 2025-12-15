Сливен, кратки вечерни новини, 15.12.2025 г., понеделник

15.12.2025 15:51 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 181

Симфоничният оркестър на Сливен ще представи своя Коледен концерт в петък, 19 декември, от 18:30 часа в зала „Сливен“.

Коледният дух оживя чрез изпълненията на децата от детските градини в Сливен - в зала „Сливен“ се проведе празничен концерт, посветен на Рождество Христово, който превърна сцената в истинска приказка.

В дните от 12 до 15 декември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Тазгодишният носител на наградата за феърплей в спортния турнир за учители е ПГТО „Добри Желязков“ в Сливен.

Полицейска патрулка се е движила с висока скорост по пешеходната зона на бул. „Цар Освободител“ в Сливен заради преследване на криминално проявено лице.

С благословението на Сливенския митрополит Арсений в храм „Св. Николай“ в Сливен отвори врати неделно училище.

И тази година Люси Дяковска и Плевенска филхармония ще зарадват почитателите на симфоничната музика с концерт в Сливен на 17 декември.