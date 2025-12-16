Коледен базар на учениците и екипа на ЦСОП „Д-р Власаки Шуманов“

16.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Ученици, заедно с преподаватели и екипа от специалисти в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ в Сливен, изработиха сувенири за наближаващите празнични дни. Коледни феи, декоративни елхи, украса, тематични венци за дома, късмети и други изделия, могат да бъдат открити на щанда пред сградата на Общината. От екипа от преподаватели споделиха, че са подготвяли декорациите в продължение на близо месец заедно с децата и младежите от центъра. Те са показали усърдие и огромно желание за изработката на всеки детайл.

Базарът продължава и през днешния ден, 16 декември. Средствата от продажбите ще бъдат предназначени за материали и консумативи за работата с учениците от социалното заведение.

Центърът за специална образователна подкрепа е основан през 1964 г. Първоначално той функционира като помощно училище в града. По препоръка на Министерството на образованието и науката, през учебната 1969/1970 г., на педагогически съвет се приема предложението за утвърждаване на патрон на училището – д-р Власаки Шуманов – човекът с изключителни заслуги за създаването на помощните училища у нас. През 1984 г. училището е определено за първенец сред сродните училища в страната и е наградено с орден.

През 2017 г., със заповед на Министъра на образованието, се преобразува в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“.

Днес Центърът обединява в дейността си ученици, родители, учители, терапевти и служители, посветени на пълноценното сътрудничество. Eкипът от педагози, психолози, логопеди, арт-терапевти и други експерти от социалната сфера, поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово.