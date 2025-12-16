От 11 до 13 май 2026г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална
библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата,
Община Сливен, Областна администрация - Сливен, Изпълнителна агенция за
българите в чужбина, най-големите детски издателства и др., ще се проведе
XXVIII Национален фестивал на детската книга - единственият форум в България
посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване,
разпространение и четене в дигиталната епоха.
Наред с многобройните прояви, които се организират в рамките на
фестивала, с цел провокиране въображението и творчеството на децата и
тийнейджърите от цялата страна и от българските общности в чужбина по
традиция ще се проведат и Национален литературен конкурс и Национален
конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.
Национален литературен конкурс на тема: „Повярвай в мечтата“
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години,
разделени в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 18 години.
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ,
приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Прозаичните творби
да са с обем до 6 стандартни компютърни страници в Word документ /60-66
символа на ред, 28-30 реда на страница, шрифт Timеs New Roman с размер 14/ и
да бъдат изпратени на e-mail в електронен вид.
Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни
произведения ще бъдат издадени в сборник.
Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална
церемония в дните на XXVIII Национален фестивал на детската книга - Сливен,
2026г.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст
(навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-
mail за контакти, се изпращат на e-mail: reglibsliven@gmail.com
Краен срок за изпращане на творбите: 08.03.2025г.
XV Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими
литературни герои.
В рамките на XXVIII Национален фестивал на детската книга – Сливен, 11-
13 май 2026г. ще се проведе и XV Национален конкурс за изработване на
театрални кукли на любими литературни герои.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години,
разделени в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 16 години.
Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина
по-голяма от 35см. и да отговарят на изискванията за куклен театър.
Компетентно жури ще оцени творбите.
Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална
церемония в дните на фестивала.
Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст
(навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-
mail за контакти, се изпращат на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
За Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими
литературни герои
Краен срок за изпращане на куклите: 30.03.2026г.
Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена
изложба, която може да бъде посетена в дните на фестивала. Куклите на
отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в
България Музей на театралната кукла на любими литературни герои уреден в РБ
„Сава Доброплодни” - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и
приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни
кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните
създатели.