От 11 до 13 май 2026г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална

библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата,

Община Сливен, Областна администрация - Сливен, Изпълнителна агенция за

българите в чужбина, най-големите детски издателства и др., ще се проведе

XXVIII Национален фестивал на детската книга - единственият форум в България

посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване,

разпространение и четене в дигиталната епоха.

Наред с многобройните прояви, които се организират в рамките на

фестивала, с цел провокиране въображението и творчеството на децата и

тийнейджърите от цялата страна и от българските общности в чужбина по

традиция ще се проведат и Национален литературен конкурс и Национален

конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Национален литературен конкурс на тема: „Повярвай в мечтата“

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години,

разделени в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 18 години.

Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ,

приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Прозаичните творби

да са с обем до 6 стандартни компютърни страници в Word документ /60-66

символа на ред, 28-30 реда на страница, шрифт Timеs New Roman с размер 14/ и

да бъдат изпратени на e-mail в електронен вид.

Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни

произведения ще бъдат издадени в сборник.

Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална

церемония в дните на XXVIII Национален фестивал на детската книга - Сливен,

2026г.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст

(навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-

mail за контакти, се изпращат на e-mail: reglibsliven@gmail.com

Краен срок за изпращане на творбите: 08.03.2025г.

XV Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими

литературни герои.

В рамките на XXVIII Национален фестивал на детската книга – Сливен, 11-

13 май 2026г. ще се проведе и XV Национален конкурс за изработване на

театрални кукли на любими литературни герои.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години,

разделени в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 16 години.

Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина

по-голяма от 35см. и да отговарят на изискванията за куклен театър.

Компетентно жури ще оцени творбите.

Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална

церемония в дните на фестивала.

Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст

(навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-

mail за контакти, се изпращат на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

За Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими

литературни герои

Краен срок за изпращане на куклите: 30.03.2026г.

Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена

изложба, която може да бъде посетена в дните на фестивала. Куклите на

отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в

България Музей на театралната кукла на любими литературни герои уреден в РБ

„Сава Доброплодни” - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и

приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни

кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните

създатели.