СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 16.12.2025

Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюро по труда-Сливен

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно

27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно

01.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН основно

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно

10.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СЛИВЕН висше

08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ТЕРМИСТ СЛИВЕН средно

09.12.2025 г. 15.12.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЛИВЕН висше

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 16.12.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 16.12.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

